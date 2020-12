Riciclo del legno, Gruppo Saviola primo al mondo

VIADANA (17 dicembre 2020) - Sono 4,8 milioni i metri cubi di legname che ogni anno il gruppo Saviola ricicla, trasformandoli in pannelli in legno e mobili in kit che rivende in tutto il mondo. Una cifra record che rende il gruppo di Viadana il primo riciclatore a livello globale e che salva dall’abbattimento 2,8 milioni di alberi, quanti occuperebbero lo spazio dell’intero Comune di Roma, oltre ad evitare l’immissione nell’ambiente di 2 milioni di tonnellate di CO2. Questi sono solo alcuni dei dati evidenziati nel primo bilancio di sostenibilità della compagnia che conta anche su un settore chimico e life science (per la produzione di colle e resine e fertilizzanti a lenta cessione e prodotti per la zootecnia). Bilancio che non era obbligata a redigere, dato che non si tratta di un’azienda quotata, ma che ha deciso comunque di pubblicare perché «da sempre facciamo dell’ecologia la nostra bandiera» ha spiegato il presidente Alessandro Saviola. Il gruppo è l’unico a produrre pannelli 100% di materiale riciclato, attività che ha iniziato all’inizio degli anni ‘90, e che l’ha portata ora ad avere fra i suoi clienti grande distribuzione e mobilieri di lusso.

