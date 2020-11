Casa Giardino isolata, ricoverata suor Maria

CASALMAGGIORE (30 novembre 2020) - C’è apprensione a Casalmaggiore per il ricovero in ospedale di suor Maria Buongiorno, 84 anni, coordinatrice e responsabile della Comunità socio sanitaria per disabili Casa Giardino, colpita dal Coronavirus. La struttura nelle scorse settimane è stata interessata da un focolaio: sono state 11, infatti, le persone tra ospiti e personale colpite dal Covid-19. Se nella prima ondata del virus, la Casa Giardino e i suoi ospiti non erano stati coinvolti rimanendo isolati, purtroppo stavolta non è andata cosi. Fortunatamente, dopo i tamponi da parte dell’Ats Valpadana, nessuno ha sviluppato particolari sintomi, tanto che nessuno era stato portato fuori dalla struttura. Sabato, però, le condizioni di suor Maria si sono aggravate con il conseguente ricovero in ospedale. Una scelta dei sanitari dettata anche dall’età avanzata della religiosa e dalla possibilità di avere cure più efficaci rispetto a quelle domiciliari.

Le attività della Casa Giardino, gestita dalle suore dell’associazione Figlie di Gesù sofferente, in queste settimane non sono state interrotte e i ragazzi sono rimasti in struttura. La gestione, dato l’isolamento e la fragilità degli ospiti, non è stata semplice, ma il tutto è proseguito con estrema professionalità.

