Il sindaco: «Arcari persona mite e tranquilla»

CIANGIA DE' BOTTI (27 novembre 2020) - Roberto Arcari era una persona molto conosciuta a Cingia de’ Botti dove ha vissuto sino a qualche anno fa. Un grande lavoratore con la passione per il calcio. La sorella Pierangela, che vive a Tidolo, ha appreso a distanza di qualche ora la notizia della tragedia e della conseguente morte del fratello. I familiari non se la sentono di parlare, travolti da un profondo dolore. Le notizie ufficiali filtrate sono poche. Il suo corpo è stato trovato privo di vita accanto a quello della ex compagna con la quale aveva iniziato una relazione proprio in questi luoghi. Arcari avrebbe sparato alla donna per poi rivolgere contro sé stesso l’arma e suicidarsi.

Il 64enne, in pensione da alcuni anni, dopo aver lavorato per una vita come operatore socio assistenziale presso la Fondazione Germani del paese, aveva deciso di seguire la sua più grande passione: viaggiare. E lo aveva fatto nei luoghi che amava di più: la Spagna ed il Portogallo. Era partito da solo – spiega la nipote al telefono – dopo il pensionamento con il suo camper con l’intenzione di scoprire le bellezze di questi due luoghi. Da qualche tempo si era fermato a Peniche, un paesino che si affaccia sull’oceano Atlantico. Un posto molto tranquillo che lo aveva conquistato e dove aveva conosciuto Nadiya Ferrão. L’abbiamo sentito nelle scorse settimane, anche in occasione del compleanno di mia figlia, era felice e non aveva manifestato preoccupazioni o problemi». «Un uomo riservato, mite e tranquillo», così lo ricorda il sindaco Fabio Rossi.

Al momento non si sa ancora quando il corpo dell’uomo potrà rientrare in Italia. In questi giorni verrà effettuata l’autopsia e le indagini proseguiranno a tutto campo.

