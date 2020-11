A Viadana 36 positivi in più in una settimana

VIADANA (12 novembre 2020) - Sono attualmente 171 i cittadini positivi al Coronavirus a Viadana. In una settimana, al netto di guarigioni e decessi, c'è stata una crescita di 36 unità. Il dato è stato comunicato dal sindaco Nicola Cavatorta sulla sua pagina Facebook. L'ultimo aggiornamento dell'amministrazione, risaliva a venerdì 6 novembre. In questa settimana vi sono purtroppo da registrare anche due decessi, che fanno salire il conto delle vittime a 66. Nella fascia tra 0 e 19 anni vi sono 40 persone positive (23.4%, in una settimana +1), tra i 20 e i 50 anni gli attualmente positivi sono 88 (51.5%, +15), tra i 51 e i 65 anni 26 cittadini (15.2%, +11) e con più di 65 anni d'età vi sono 17 persone (9.9%, +11). Le persone guarite sono passate da 336 a 369.

