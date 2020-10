Ai volontari la chiesa di Borgolieto

GUSSOLA (6 ottobre 2020) - Dopo le prime riaperture, la settecentesca chiesa di Borgolieto — rimasta chiusa per un lungo periodo — è destinata ad essere sempre più valorizzata, grazie ad una serie di iniziative assunte a seguito di un incontro pubblico organizzato dal parroco don Roberto Rota, che ha molto a cuore il recupero dei beni della parrocchia.

Anzitutto è stato costituito un buon gruppo di volontari che si prenderanno cura della chiesetta. Durante questo mese di ottobre verrà celebrata la santa messa nelle serate di giovedì con inizio alle 21. Le celebrazioni si sono aperte giovedì con l’adorazione eucaristica. Giovedì 15 invece la messa avrà inizio alle ore 20.45 in quanto a seguire si terrà un suggestivo concerto di musica classica dei maestri Giacomo Invernizzi al violino e Roberto Chiozza al clavicembalo. Un gradito ritorno quello del maestro Invernizzi, gussolese doc da sempre legato alla chiesetta di Borgolieto. I maestri allieteranno il pubblico eseguendo le musiche di quattro autori: Johan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Jean-Ferry Rebel e del compositore vissuto a Casalmaggiore nel settecento Carlo Zuccari. In occasione del concerto aperta la raccolta fondi ‘Salviamo la Chiesetta di Borgolieto’ che consentirà di avviare un’attività di restauro e consolidamento della struttura.

