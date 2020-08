«Tutto è partito da qui grazie ai miei genitori»

SOLAROLO RAINERIO/SAN LORENZO AROLDO (11 agosto 2020) - Messa speciale quella di ieri mattina per monsignor Achille Bonazzi. La funzione religiosa tenutasi a San Lorenzo Aroldo ha visto festeggiare il mezzo secolo di ordinazione sacerdotale nella chiesa della frazione che lo ha visto nascere e crescere, per poi trasferirsi a San Giovanni in Croce.

«Proprio in questa chiesa è iniziato il percorso che mi ha portano dove sono oggi, e in quella fonte battesimale il 19 maggio 1946 sono stato battezzato», ha detto don Bonazzi durante la predica. «Sono trascorsi 50 anni, ma sembra ieri che ho iniziato il mio percorso. Devo ringraziare mio papà Cesare e mia mamma Rosa, e per chi l’ha conosciuta anche mia nonna Eugenia, donna di una fede immensa che io non riesco lontanamente ad imitare». Tra i momenti più carichi di soddisfazioni «i 20 anni passati come delegato per i beni culturali diocesani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO