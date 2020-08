Nuovo asilo con dedica al don

RIVAROLO MANTOVANO/CIVIDALE MANTOVANO (7 agosto 2020) - Sarà intitolata a don Massimo Morselli, parroco originario di Cividale prematuramente scomparso il 6 aprile 2015 a 47 anni, la scuola materna della frazione rivarolese, di cui sono iniziati in questi giorni i lavori di ristrutturazione. Gli interventi hanno ricevuto un contributo a fondo perduto da parte del Governo di 50 mila euro e «restituiranno un edificio rinnovato ai bambini che la frequentano e alle loro famiglie», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Guarneri. La sostituzione degli infissi esterni completi di zanzariere, tapparelle e davanzali, e l’apposizione del cappotto termico ai muri perimetrali consentiranno di realizzare condizioni microclimatiche interne ottimali per gli utenti, con un minor dispendio di energia e un conseguente risparmio economico per l’ente pubblico. Il cantiere aveva preso avvio a fine 2019, per poi essere bloccato a causa del Coronavirus. La modesta somma ricevuta ha spinto l’amministrazione a dirottare i fondi sulla materna di Cividale, edificio scolastico più piccolo di quelli del capoluogo ma che necessitava di lavori importanti, visto che dagli anni ‘60 ad oggi non aveva visto interventi di rilievo. L’asilo sarà pronto per l’avvio delle lezioni. Don Morselli era stato parroco in diverse comunità e aveva avuto incarichi diocesani.





