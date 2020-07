Blitz nel palazzo degli immigrati

PIADENA DRIZZONA (24 luglio 2020) - Sopralluogo delle autorità, ieri mattina, in pieno centro, nella ventina di alloggi che fanno riferimento all’ingresso posto in via Libertà 17 a Piadena, sotto i portici. «Eravamo presenti io — spiega il sindaco Matteo Priori —, due operatori di Cremona dell’ufficio igiene dell’ATS Val Padana, il comandante della stazione carabinieri di Piadena, luogotenente Alessandro Currarino, e il suo vice, e il comandante della polizia locale dell’Aci 12, commissario Franco Morelli, con un agente. Tutto è nato per rispondere alle ripetute richieste di cittadini che hanno lamentato un eccessivo movimento di persone negli alloggi e hanno paventato possibili rischi legati a impianti che non sarebbero a norma. In realtà – continua il sindaco – è stato accertato che complessivamente gli appartamenti sono in regola e che non c’è nulla di pericoloso».

È un po’ una voce diffusa in paese, soprattutto da quando si era verificato un incendio, che in quel palazzo ci siano situazioni tali da ingenerare rischi per l’incolumità delle persone. Ieri mattina, continua il primo cittadino, è emerso solo un caso di ospitalità di una persona che non era stata segnalata alle autorità: una situazione che andrà regolarizzata.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO