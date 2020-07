Baslenga, educazione stradale: i ragazzi a scuola di regole

CASALMAGGIORE (17 luglio 2020) - Al campo scuola realizzato nel 2010 dal Rotary Oglio Po in zona Baslenga e intitolato al socio promotore e fondatore del club Antonino Casu, ieri mattina alcuni componenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Casalmaggiore hanno svolto una delle loro giornate di educazione stradale a favore di alcuni ragazzi della cooperativa Santa Federici. Accompagnati da alcune educatrici, i giovani protagonisti della mattinata dalle 9.30 circa hanno potuto sperimentare le macchinine elettriche e le biciclette in dotazione alla struttura, prendendo dimestichezza con i segnali stradali collocati lungo il percorso, attrezzato in modo realistico come se si trattasse di una strada vera, anche se le dimensioni sono ovviamente in scala. «È la prima uscita che facciamo quest’anno – commenta il presidente dell’ANC di Casalmaggiore, Antonio Formica -. In genere nel periodo primaverile e a inizio estate effettuiamo queste attività di educazione stradale per le scuole dell’infanzia e le primarie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO