Illuminazione pubblica, approvato il progetto per la riqualificazione

CASALMAGGIORE (14 luglio 2020) - Con la delibera di Giunta 84 dell'11 luglio 2020 è stato validato dal Comune di Casalmaggiore il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica.

"E' l'ultimo atto burocratico dell'iter iniziato nell'ottobre 2018 con la proposta di project financing - dice il sindaco Filippo Bongiovanni -, adesso attendiamo da A2A e Tea Rete Luce i lavori per i prossimi mesi, almeno 6, di sostituzione di tutti i 2800 punti luce con i LED e l'ampliamento di nuovi punti luci come decisi nel progetto e già presentati durante la campagna elettorale ai cittadini".

"Si avvicina sempre di più il sogno di vedere riqualificata l'illuminazione pubblica a Casalmaggiore, la Sovrintendenza ha suggerito luce calda in tutto il centro storico nelle zone di porfido, credo vi sarà un bell'effetto per tutti i cittadini e visitatori. L'emergenza Covid - conclude il sindaco - ha in parte rallentato l'iter, ma devo dire che la Sovrintendenza è entrata realmente nel merito del progetto proprio in quel periodo, dove in ogni caso non si sarebbe potuto procedere coi lavori fisici. Ora tocca ad A2A e Tea Rete Luce rispettare il cronoprogramma promesso in sede di gara, sono fiducioso che in pochi mesi vedremo Casalmaggiore e le sue frazioni sotto una luce, è proprio il caso di dirlo, migliore".

