Piazza Spagna, sul Listone festa con la «Ciuma Explosion Band»

CASALMAGGIORE (12 luglio 2020) - La Fiera di Piazza Spagna, organizzata dalla Pro loco di Casalmaggiore in piazza Garibaldi, è alle battute finali. Questa sera, a partire dalle 21.30, Elena Ravelli sarà la protagonista del concerto «Mina vs. Battisti», a conclusione del programma che venerdì ha offerto un’altra piacevolissima serata di musica con la Ciuma Explosion Band, formata da Alessia Galeotti (voce), Giuseppe Cominotti (piano), Enrico Benedini (chitarra e voce), Paolo Gialdi (basso), Roberto Rossi (sax), Max Pietta (tromba) e Cesare Ciuma Galli (batteria). In repertorio brani di gran classe, tra Sam Cooke, Ray Charles, Arethe Franklyn, Marvin Gaye, Joe Cocker, Patti Labelle, Wilson Pickett, i travolgenti Blues Brothers, Otis Redding. Buona la partecipazione del pubblico (è stata la serata con la più alta partecipazione) che ha tributato al gruppo meritati applausi.

