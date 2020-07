Nuova vita per il vecchio Mulino San Giuseppe

CANNETO SULL’OGLIO (9 luglio 2020) - Tornerà a nuova vita il vecchio Mulino San Giuseppe, che Hermann Einstein, padre del celebre fisico e Premio Nobel Albert, usò già nel 1898 per produrre energia elettrica. A cura del Consorzio di Bonifica Garda Chiese, infatti, sono iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico lungo il “vaso”, o canale, Naviglio, che arrivando dal territorio bresciano attraversa Canneto per poi confluire nel fiume Oglio. Il progetto, del costo di 350 mila euro, ha visto la luce grazie all’adozione di un accordo di programma tra il Comune e il Consorzio per la valorizzazione del salto d’acqua.

L’amministrazione comunale ha chiesto la collaborazione tecnico-progettuale al consorzio per ottenere la concessione idroelettrica delle acque del Naviglio. Alla Provincia è stata quindi presentata una richiesta finalizzata alla concessione di piccole derivazioni di acque superficiali ad uso idroelettrico e la giunta ha infine approvato il progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO