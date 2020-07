Fiera di Piazza Spagna, si torna sotto le stelle

CASALMAGGIORE (8 luglio 2020) - Nell’estate casalasca la fiera di Piazza Spagna, al via questa sera a Casalmaggiore, segna un punto di svolta, la volontà di tornare alla normalità dopo la clausura dei mesi scorsi. Certo, ancora con il freno a mano un po’ tirato, perché tutto non si può fare, come ha ricordato la presidente della Pro loco Liliana Cavalli. Ma l’associazione di Casalmaggiore ha comunque allestito un cartellone interessante e variegato, fra appuntamenti musicali e cinema. Niente gastronomia, per le esigenze e le difficoltà legate ai distanziamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO