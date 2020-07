«L’Aroldi penalizzato. L’assessore si deve dimettere»

CASALMAGGIORE (2 luglio 2020) - Botta e risposta nell’ultima seduta consiliare tra il consigliere di minoranza Pierluigi Pasotto (Cnc) e l’assessore alle Politiche sociali Gianfranco Salvatore sulle misure assunte dall’amministrazione comunale per i centri estivi. Pasotto ha accusato l’assessore di non aver destinato sufficienti fondi all’abbattimento delle rette dell’asilo comunale Aroldi «per non far dispetto ai nidi privati. Il risultato è che si pagano 9 dipendenti e si hanno 6 bambini iscritti al centro». Accuse totalmente respinte da Salvatore: «All’asilo nido comunale pochi soldi».

