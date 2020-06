Lite tra operai, trovato con un coltello: denunciato

PIUBEGA (15 giugno 2020) - I Carabinieri della Stazione di Piubega, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 58 anni, residente nel Comune, per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Giovedì 11 i militari sono intervenuti a seguito di una lite tra operai in un’azienda agricola di Asola. Uno dei “litiganti” aveva occultato sotto la maglietta ed infilato nei pantaloni un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 33 cm. Il cittadino marocchino non ha fornito valide giustificazioni circa il possesso del coltello. L’arma è stata immediatamente sequestrata per poi essere depositata presso l’ufficio corpi di reato della competente Autorità Giudiziaria.Continuano senza sosta i controlli posti in atto dai Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere tesi a contrastare e reprimere le attività criminali su tutto il territorio di competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO