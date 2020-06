Flash mob di protesta degli infermieri

CASALMAGGIORE (15 giugno 2020) - Decine di operatori sanitari scendono in piazza per un flash mob lanciato a livello nazionale. Un richiamo che è stato raccolto anche in provincia di Cremona. A Casalmaggiore la manifestazione è stata organizzata in piazza Garibaldi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO