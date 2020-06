Brilla il baluardo San Nicola

SABBIONETA (7 giugno 2020) - Ieri mattina, dopo quattro mesi di chiusura, ha riaperto al pubblico il baluardo San Nicola.

Un evento che non è stato possibile celebrare come avrebbe meritato ma che rappresenta una gran bella notizia per Sabbioneta perché segna il ritorno alla fruibilità di un’area completamente ripulita: splende nuovamente, infatti, il fossato delle mura che da tempo necessitava di una adeguata sistemazione.

Sprizzava di soddisfazione ieri mattina il sindaco Marco Pasquali. «Ora abbiamo un luogo sistemato, per i sabbionetani ma anche per i turisti. Da parte nostra ci impegniamo a mantenerlo in ordine perché da questo punto è davvero bellissima la vista della nostra città con la chiesa Dell’Incoronata sullo sfondo e con il tratto di mura che è ancora benissimo conservato».

