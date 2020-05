Infortunio alla Braga, trauma del bacino per un artigiano

CASALMAGGIORE (13 maggio 2020) - Infortunio sul lavoro oggi pomeriggio poco dopo le 15 alla Braga Spa di via Vanoni, l’azienda specializzata nella produzione di componenti per porte interne in legno. P.F., un muratore di 52 anni, residente a Cremona, è stato schiacciato tra la ruota di un mezzo pesante e la parete di un silos riportando un forte trauma del bacino e dell’addome nonché la frattura di un arto superiore. L’artigiano è stato urtato da un muletto in manovra. Non è in pericolo di vita. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Sul posto, oltre all'autoambulanza della Padana soccorso e all'automedica dell’ospedale Oglio Po, anche i carabinieri.

