Bongiovanni: «In trincea da mesi ma nessuno si è tirato indietro»

CASALMAGGIORE (14 maggio 2020) - «Io e i miei colleghi abbiamo vissuto in trincea questa emergenza. Siamo parte di un esercito che ha combattuto contro questo maledetto virus. E ancora lo stiamo facendo». Il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni, ha ben chiara la drammaticità di quanto accaduto e delle difficoltà ancora da affrontare. «Decisivo il confronto con Prefettura, Ats, forze dell’ordine e colleghi».

Come ha vissuto questi due mesi di lockdown?

«Nel nostro piccolo abbiamo veramente fatto tutto il possibile in mezzo a un mare di preoccupazioni: se riusciremo a sconfiggere questo virus, se, quando e come tornare alla normalità. Il punto di forza è stata la coesione territoriale, la costanza e il coraggio dei cremonesi e dei casalaschi, la loro grande solidarietà, la generosità; abbiamo un plotone di volontari splendidi che si sono messi a disposizione. Il sistema delle risposte messe in campo dalla macchina pubblica comunale ha tutto sommato retto e sta reggendo».

