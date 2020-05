«Soccorritori ignorati. A quando l’omaggio?»

CASALMAGGIORE (13 maggio 2020) - «Quando sarà la giornata del soccorritore?». A chiederlo è Simone Agazzi, che svolge quella professione sulle autoambulanze da una vita, oltre ad essere il segretario della Lega del Casalasco. «Me lo chiedo – spiega – perché oggi (ieri, nda) è la giornata dell’infermiere. Giustissimo che ci sia, ma vorremmo qualcosa del genere anche noi. Attualmente, purtroppo, la figura del soccorritore non è riconosciuta. Non esiste. Eppure io faccio questo lavoro da vent’anni. E come me tanti altri». Agazzi lancia un appello a tutte le forze politiche: «Io sono della Lega, ma non è questo il punto perché la questione va al di là dei partiti, che siano di destra, di centro o di sinistra. Credo sia una questione di giustizia. Noi, al momento, in Italia, non siamo nessuno. È come se non esistessimo. Eppure esistiamo e svolgiamo questo lavoro. All’estero ci sono le figure dei paramedici, ma noi non lo siamo. Non siamo medici, non siamo infermieri, non siamo personale sanitario, non siamo oss. Siamo soccorritori. In questo periodo siamo in trincea a causa dell’emergenza Coronavirus. Siamo i primi ad entrare in contatto con le persone contagiate, che poi affidiamo al personale sanitario per le cure. Ma siamo noi a intervenire nelle case in cui ci sono le persone che stanno male e le portiamo poi all’ospedale, con i rischi che ne conseguono».

