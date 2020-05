Strade, aria pulita e turismo, il Listone indica la rotta del Pgt

CASALMAGGIORE (10 maggio 2020) - Infrastrutture, aria pulita e turismo sul Po sono i pilastri intorno ai quali dovrebbe ruotare, secondo il gruppo consiliare Il Listone, il Piano di Governo del Territorio, lo strumento urbanistico in cui verrà disegnata la città del domani. Gli obiettivi per il territorio casalasco dei prossimi anni sono: tangenziale e ponte, riqualificazione urbana del centro, rilancio dell’argine e «Piano del Colore». «Una Casalmaggiore più collegata alle vie stradali, più verde e rigenerata nei suoi quartieri. E anche più colorata». Si racchiudono attorno a questi temi le principali proposte che il Listone ha depositato in Comune in un documento relativo al procedimento finalizzato all’adozione ed alla approvazione della prima variante generale al Piano di Governo del Territorio vigente. In questa fase è possibile presentare osservazioni preliminari e il Listone ha sviluppato una serie di riflessioni e obiettivi circa il modello di città che vorrebbe costruire nei prossimi anni, a partire dal riferimento al tratto di «tangenziale mancante che dovrà spostare il traffico al di fuori del centro abitato e alla nuova realizzazione del ponte stradale sul fiume Po».

