A Casalmaggiore 37 decessi ad aprile, ufficialmente solo 7 di Covid-19

CASALMAGGIORE (2 maggio 2020) - Ad aprile i decessi di residenti a Casalmaggiore sono stati 37, 23 in più della media solita. Ma ufficialmente solo 7 di Covid-19. Lo rende noto il sindaco Filippo Bongiovanni. “Comunque - osserva il sindaco - vi è stato un drastico calo rispetto ai 51 di marzo di 14 unità, in virtù del fatto che, negli ultimi 10 giorni, il numero di morti si è normalizzato all'andamento pre Covid.

A Casalmaggiore i morti Covid totali ufficialmente sono 28, tutti tra marzo e aprile. Mentre 88 è la somma totale dei decessi in questi due mesi. Consideriamo che in ogni caso mediamente sarebbero morte 28/30 persone, vuol dire che 30/32 sono i morti in più, riconducibili a Covid non diagnosticato, o, a mio avviso, anche ad altre cause, oggi dalla scienza ancora non considerate, legate a mancata prevenzione o al trascurare di sintomi diversi dal Covid per evitare contagio nei nosocomi”.



NOV 2017: 13 NOV 2018: 13 NOV 2019:12

DIC 2017: 10 DIC 2018: 12 DIC 2019: 18

GEN 2018: 17 GEN 2019:15 GEN 2020: 15

FEB 2018: 17 FEB 2019: 10 FEB 2020: 14

MAR 2018: 8 MAR 2019: 14 MAR 2020: 51

APR 2018 13 APR 2019 14 APR 2020: 37





