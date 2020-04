Buoni spesa, Bongiovanni: «Aiutato oltre il 6 per cento della popolazione»

CASALMAGGIORE (28 aprile 2020) - Sui buoni spesa distribuiti dal Comune di Casalmaggiore fa il punto dei dati il sindaco Filippo Bongiovanni.

"A seguito dell’ordinanza del dipartimento della protezione Civile del 29 marzo, è stato istituito un fondo di solidarietà a sostegno dell’emergenza alimentare - ricorda il sindaco -. Il Governo ha stanziato 82257 euro per il Comune di Casalmaggiore per buoni spesa. In 15 giorni di fatto i buoni, di vari tagli, si sono esauriti, costringendo il Comune in data 18 aprile a chiudere la possibilità di presentare istanza".

Le domande pervenute "sono state 359, quelle accolte 301, quindi le domande non accettate 58 a causa di domanda non compilata o compilata in modo insufficiente o della situazione reddituale sostenibile o invariata rispetto al Covid-19”.

Il sindaco precisa che sono stati erogati buoni a: 203 nuclei familiari con minori, per un totale di 841 persone; 98 nuclei di soli adulti, per un totale di 180 persone.

“Di questi 147 sono nuclei familiari sconosciuti ai servizi sociali, i restanti già conosciuti e 61 già in carico. Quindi oltre il 6% della popolazione è stata aiutata fattivamente: 1021 persone totali. Inoltre sono 50 i pacchi già consegnati dalla nostra Protezione Civile o da volontari, provenienti dalla San Vincenzo integrati con il latte UHT e gli snack donati dalla iniziativa della Libera Associazione Agricoltori - Confagricoltura Cremona con i produttori di latte. Sono stati 14 invece i punti commercio che hanno aderito al ricevimento dei buoni spesa stipulando apposito accordo col Comune di Casalmaggiore.

L’esaurimento delle risorse ci ha fatto lanciare l'iniziativa aperta a tutta la cittadinanza di raccolta fondi per il Comune. A oggi abbiamo già raccolto 4500 euro circa, da 20 donatori (tra singoli e associazioni) che ringrazio di cuore. Queste risorse saranno impiegate per le famiglie in difficoltà, non solo su alimenti, ma anche su spese mediche/farmaci o bollette scadute”.

Bongiovanni ricorda che le donazioni si possono effettuare al conto corrente del Comune di Casalmaggiore presso la tesoreria BANCO BPM SPA filiale di Casalmaggiore. Iban: IT48 U 0503456746 000000214636. Causale: “Donazione per emergenza Covid-19". Per i soggetti che effettuino tali donazioni, sarà possibile usufruire degli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura già previsti dall'art.66, DL 18/2020 “Cura Italia”. Ringrazio tantissimo, per la loro abnegazione, le dipendenti del settore servizi sociali, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto e che sono state subissate di richieste, aumentando, in questa emergenza, la loro disponibilità a tutto campo”.

