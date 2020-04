L’abbraccio forte del vescovo

CASALMAGGIORE (27 aprile 2020) - Con la messa celebrata ieri mattina alle 11 nel Santuario della Fontana di Casalmaggiore dal vescovo Antonio Napolioni, affiancato sul presbiterio dal padre guardiano e rettore Eugenio Perolini, sono stati inaugurati i tre appuntamenti domenicali che, in preparazione e durante il mese di maggio, vedranno il presule presiedere l’Eucaristia festiva nei tre principali santuari della diocesi: dopo Casalmaggiore, il 10 maggio toccherà a quello della Misericordia di Castelleone e il 24 al santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio. Il Santuario casalese, durante le pestilenze che imperversavano anche nel nostro territorio centinaia di anni fa, era meta di numerosi pellegrini che accorrevano per chiedere la grazia della guarigione e la fine di carestie, inondazioni, siccità, peste, colera. Prima della messa il vescovo si è recato per un saluto e una preghiera all’ospedale OglioPo.

