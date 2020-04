Cinquantenne trova 500 euro e li porta in caserma

CREMONA-GUASTALLA (26 aprile 2020) - Un 50enne originario di Cremona, ma residente a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, ha trovato un portafoglio contenente 500 euro e non ha esitato un attimo nel mettersi subito alla ricerca del proprietario, consegnando il portafoglio ai carabinieri. E il caso ha voluto che proprio mentre era al Comando di Guastalla, è arrivato il proprietario dei soldi, un 70enne che, comprensibilmente disperato, voleva presentare una denuncia di smarrimento del portafogli. Immediatamente è avvenuta la consegna del denaro al proprietario.

Il cremonese aveva rinvenuto il portafogli in via Cesarea, mentre camminava, e grazie ai documenti contenuti aveva cercato di rintracciare autonomamente il proprietario per restituirgli il denaro. Non riuscendoci si era quindi recato in via Allende, nella stazione dei carabinieri di Guastalla, raccontando l’accaduto. Mentre i carabinieri stavano verbalizzando il tutto, è comparso il 70enne proprietario, in condizioni di agitazione per aver perso il portafoglio.

“In pochi istanti - racconta il maggiore Luigi Regni, comandante della Compagnia dei carabinieri di Guastalla (dopo aver guidato la Compagnia di Casalmaggiore) - il reggiano è passato dalla disperazione alla gioia. Il 70enne è stato subito informato che il suo portafogli era in caserma e che era stato un cittadino a consegnarlo ai carabinieri”.

Il 70enne ha potuto ringraziare di persona il 50enne cremonese, che si trovava ancora in caserma.

