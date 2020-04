Coronavirus, a Sabbioneta i Cc consegnano la pensione e pagano le bollette a una coppia di anziani

SABBIONETA (23 aprile 2020) - Severi controlli dei Carabinieri, per far rispettare le recenti regole relative ai divieti di movimento per evitare il contagio da Coronavirus, ma anche assistenza e solidarietà.

Infatti, nell’ambito delle iniziative volte al sostegno della popolazione nell’attuale situazione epidemica, l’Arma dei Carabinieri ha avviato una collaborazione con le Poste Italiane finalizzata a prevedere, limitatamente al periodo emergenziale, il ritiro delle pensioni da parte delle varie Stazioni Carabinieri sul territorio in favore di anziani impossibilitati a raggiungere gli uffici postali.

E ieri, i militari della Stazione di Sabbioneta, dopo essere stati contattati da una coppia di anziani coniugi residenti a Breda Cisoni, classe 1923, impossibilitati al ritiro della pensione, hanno provveduto a ritirarla, in contanti, presso le poste del centro, e a consegnarla direttamente a casa loro. La procedura, che ha coinvolto il Comandante della Stazione Carabinieri di Sabbioneta, è risultata essere molto veloce e semplice, ed è stata possibile grazie ad una delega firmata dall’anziano ai militari, giunti in breve tempo presso la sua abitazione dopo che lo stesso aveva chiamato il 112.

E cosi la coppia di anziani, dopo circa mezz’ora dalla richiesta telefonica che avevano fatto, si sono visti recapitare la pensione in contanti direttamente a casa, consegnata in prima persona dai Carabinieri di Sabbioneta.

Non solo, nell’occasione i militari hanno anche provveduto al pagamento delle fatture di luce e gas che avevano ricevuto e che erano impossibilitati a pagare per gli stessi motivi.

I militari della Compagnia di Viadana rimangono quindi a disposizione per svariati servizi al cittadino; sono infatti numerose le iniziative promosse dall’Arma finalizzate a sostenere le fasce più deboli della popolazione in questo periodo emergenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO