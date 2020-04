Coronavirus, Asst Mantova: via ai test sierologici a partire dalla settimana prossima

BOZZOLO (22 aprile 2020) - Via ai test sierologici Covid a partire dalla settimana prossima. Come disposto da Regione Lombardia, ASST Mantova si sta attivando per l’esecuzione di questi esami, finalizzati all’identificazione degli anticorpi IgM ed IgG contro il Covid 19. Si studia, in altre parole, lo stato di immunità al nuovo coronavirus.

I test saranno destinati, in ordine di priorità, agli operatori di ASST, agli operatori di ATS della Val Padana (area di Mantova), agli operatori delle strutture socio sanitarie, alle Forze dell'Ordine, ai cittadini inviati da ATS.

Per questa attività si ipotizza la riapertura del punto prelievi di Via Trento. I destinatari dei test sierologici saranno individuati da ASST Mantova e da ATS . Non si tratta di prestazioni richieste dai cittadini. I test saranno quindi programmati e prenotati.

Gli altri punti prelievo ai quali fare riferimento, secondo il criterio di prossimità territoriale, potrebbero essere Pieve di Coriano e Bozzolo, sempre previa programmazione di fasce orarie dedicate e prenotazione, in modo da ottimizzare le potenzialità di esecuzione dei test, stimate in 500 test al giorno.

Sarà prorogata fino al 31 maggio la chiusura dei Punti Prelievo di Roncoferraro, Castelbelforte, Campitello, Quistello, Poggio, Rusco, Castelgoffredo, Mantova, già disposta valutando le esigenze dell’emergenza Covid. Tale attività potrà essere rimodulata nel corso del mese, su decisione dell’Unità di crisi aziendale, in base dei volumi di attività dei test sierologici.