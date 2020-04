Casalmaggiore, le celebrazioni del 25 aprile ai tempi del Coronavirus

CASALMAGGIORE (22 aprile 2020) - Causa emergenza Coronavirus, quest'anno per la Celebrazione del 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, non si potrà tenere il tradizionale corteo per le vie della città, né la Messa dedicata ai caduti e nemmeno il concerto della Banda Estudiantina con la posa delle corone presso i monumenti. “Tuttavia - afferma il sindaco Filippo Bongiovanni - come Comune di Casalmaggiore non intendiamo rinunciare alla celebrazione, seppur in forma ridotta. Le corone di alloro e i mazzi di fiori saranno posati nei giorni e nelle ore precedenti sui monumenti ai caduti di città e frazioni”.

Si terrà solo l'alzabandiera, col Sindaco, presso il monumento alla resistenza. Durante la mattinata del 25 aprile, a partire dalle ore 9,30 e fino alle ore 12,30, un veicolo, della Zero Db di Emanuele Piseri, girerà per le vie di Casalmaggiore, diffondendo in filodiffusione brani già registrati della Banda Musicale Estudiantina e interventi del sindaco Filippo Bongiovanni, del presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Sezione di Casalmaggiore – Giancarlo Roseghini, degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘G. Romani', degli Istituti Comprensivi “Diotti” e "Marconi", di Fondazione Santa Chiara e del parroco don Claudio Rubagotti. La cittadinanza è invitata a restare in casa e ad esporre il tricolore.

