106 anni, festa per Lucia: «Non penso mai all’età»

CASALMAGGIORE (22 aprile 2020) - Maestra d’arte qual è, Lucia Ronda continua a disegnare anche adesso che è ultracentenaria. Una delle sue ultime opere è il disegno di una figura femminile, realizzata non più tardi di qualche settimana fa. Oggi Lucia compie la bellezza di 106 anni, essendo nata nel 1914. Originaria di Casalmaggiore, è ospite da diversi anni alla Rsa Le risaie di Marcignago (Pavia).

Il segreto della signora Lucia è quello di non aver mai pensato alla vecchiaia. Ha sempre scritto un diario, al quale ha affidato le sue riflessioni. «La mia vecchiaia – ha scritto ad esempio in occasione dei 100 anni - mi insegna a non sollevare emozioni troppo forti... Il mio metodo di vita assorbe con la forza i dolori e sistema con la tenacia anche le ingiustizie... Non è facile adattarsi alla convivenza con i vecchi; vi sono persone irascibili che pretendono di essere accudite ma alla fine invece di ringraziare inveiscono con brutte parole...».

Lucia è sempre stata appassionata di Focus TV «perché imparo sempre cose nuove». E si è detta contenta della sua età importante «perché, docile, ho sempre accettato le leggi severe della natura... Quando c’è la salute è bella anche la vecchiaia... Ci sono giornate lente da passare e allora viene tanta malinconia; ma io cerco di farmi forza e coraggio pensando a cose belle».

