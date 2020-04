Coronavirus, Anpi lancia raccolta di fondi

CASALMAGGIORE (11 aprile 2020) - Anche l’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) con il comitato per la difesa e il rilancio dell’Oglio Po lancia una raccolta di fondi nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Con una modalità particolare: offerte per una donazione collettiva di un quadro alla Parrocchia. Ne parla Giancarlo Roseghini, presidente dell’Anpi di Casalmaggiore: “C’è un bellissimo Cristo deposto, quadro donato dal maestro Carlo Fadani e ci sono associazioni locali che vogliono dare un contributo concreto, come l’Anpi, c’è un comitato per la difesa e il rilancio dell’Oglio Po, c’è il Concass, ci sono privati cittadini di buona volontà. Aggiungiamo la disponibilità ad esporre il dipinto da parte del Parroco, don Claudio Rubagotti. Ma c’è, purtroppo, un’emergenza. Allora è venuta l’idea di una donazione collettiva, quella del dipinto alla Parrocchia, che generi una raccolta fondi per acquistare presidi medici, saturimetri ed altro, per le necessità più impellenti”. Il dipinto è in esposizione nel Duomo di Santo Stefano a Casalmaggiore.

Precisa Roseghini: “Vorremmo raccogliere una somma entro Pasqua, da destinare subito alle necessità più urgenti. Poi, per chi vorrà, la raccolta potrà continuare fino a domenica 31 maggio, Pentecoste”. La dicitura deve riportare “erogazione liberale per donazione Cristo deposto”. L’iban è IT10R08454 56740 000000270714 intestato al Concass

