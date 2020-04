Coronavirus, nelle Farmacie comunali già 18.500 mascherine in magazzino

CASALMAGGIRE (10 aprile 2020) - L’Azienda Farmaceutica Municipale è riuscita nell’impresa di ottenere importanti forniture di mascherine. “Lo stock complessivo assicurato - spiega il presidente dell’AFM Marco Ponticelli - è di 34 mila mascherine, di cui 29 mila chirurgiche e 5 mila del tipo FFP2. Al momento abbiamo a disposizione 16 mila mascherine chirurgiche e 2.500 FFP2. Il resto arriverà martedì prossimo. Ieri, intanto, abbiamo effettuato una donazione di 1000 mascherine chirurgiche alla Fondazione Busi di Casalmaggiore. Settimana prossima valuteremo altre donazioni ad associazioni”.

L’operazione, sottolinea Ponticelli, “riesce a soddisfare il fabbisogno per le prossime tre, quattro settimane. Non è stato semplice, ma il frutto di un lavoro impegnativo fatto di telefonate, contatti, e-mail, disbrigo di pratiche con la dogana. Il materiale è tutto certificato Cee. I prezzi sono standard, considerando il momento di difficoltà. Adesso, forti del fatto che non ci troviamo più nella condizione di avere mascherine nel giro di pochissimo tempo, contiamo di poter ridurre i costi e i prezzi al pubblico per le prossime forniture".

Intanto, a fronte del progressivo rallentamento dei contagi oltre che della ri-normalizzazione del flusso degli ingressi della clientela, da lunedì scorso le farmacie comunali di Casalbellotto e di Vicobellignano hanno ripreso il regolare servizio a battenti aperti; la farmacia comunale di Casalmaggiore ha ripreso il servizio a battenti aperti da mercoledì. La ripresa del servizio farmaceutico a battenti aperti è avvenuta dopo sanificazione di tutte e tre le farmacie comunali (il primo intervento di una serie di successivi interventi calendarizzati sia nel corso del corrente mese di aprile che del prossimo mese di maggio).

