Coronavirus, Il Listone: 'A Casalmaggiore una mascherina per famiglia? Meglio agli over 65'

CASALMAGGIORE (8 aprile 2020) Distribuire le mascherine solo agli over 65. Questa la richiesta che il gruppo di minoranza Il Listone - la comunità che dialoga fa all’amministrazione comunale. “Abbiamo appreso dei criteri di distribuzione delle mascherine decisi dal Comune di Casalmaggiore - dicono gli esponenti del Listone -. Posto che 4100 mascherine sono una quantità insufficiente per un Comune di 15.000 abitanti, è evidente che una mascherina a famiglia è una fornitura assolutamente insufficiente, oltre che un grande dispendio di energie per la distribuzione. Per questo proponiamo invece che siano destinate agli over 65, che sono la categoria più esposta alle complicazioni da Coronavirus. Sarebbe un bel segnale di attenzione alla fascia più fragile della popolazione: in questa direzione si stanno muovendo altri Comuni a noi vicini. Chiediamo all’amministrazione di ripensarci, siamo ancora in tempo”, conclude il Listone.