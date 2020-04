Coronavirus, a Viadana la tenda per i tamponi ai dimessi dagli ospedali

VIADANA (6 aprile 2020) - Dopo l’esperienza di Mantova e Pieve di Coriano, parte anche a Viadana l’esecuzione del test Covid-19 per i pazienti non ricoverati, in una logica di prossimità territoriale. L’attività si svolgerà da domani, martedì 7 aprile, in un prefabbricato montato dalla protezione Civile Oglio Po di Viadana nel parcheggio del palazzetto del rugby. Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale. Grazie a un accordo con il Comune, la Protezione Civile si occuperà anche del trasporto dei tamponi, mentre ASST metterà a disposizione personale infermieristico e amministrativo per il servizio.

L’attività è dedicata alle persone dimesse dagli ospedali. Si effettuano due tamponi di controllo al termine del periodo di quarantena: se entrambi sono negativi viene attestata la guarigione virologica. Alle stesse strutture accedono pazienti in sorveglianza sanitaria, assistiti cioè direttamente a domicilio. Il servizio è disponibile solo su appuntamento: sarà il personale dell’ASST di Mantova a contattare gli interessati. Il tampone potrà essere eseguito anche attraverso il finestrino dell’automobile, senza che il paziente scenda dal veicolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO