San Giovanni, il Comune regala un libro da colorare ambientato a Villa Medici

SAN GIOVANNI IN CROCE (4 aprile 2020) - Una nuova iniziativa del Comune di San Giovanni in Croce, impegnato su vari fronti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. L’Ufficio Cultura ha ideato e realizzato una nuova pubblicazione, indirizzata a più di settanta bambini residenti a San Giovanni che frequentano le scuole dell’infanzia. Dopo il gradimento mostrato dai bambini un po’ più grandi che si sono visti recapitare a casa li libricino 'Chi ha paura del Coronavirus?', il Comune ha voluto pensare ai bambini ancora più piccoli. “Questo volume è stato recapitato a tutti i bambini di San Giovanni dai 3 ai 5 anni. È stato un grande piacere ricevere i riscontri dei bambini e dei loro genitori in occasione del primo invio, e sapere che con queste nostre azioni facciamo contenti i nostri piccoli in un momento così complicato ci conforta” commenta soddisfatto il Sindaco Pierguido Asinari. La coordinatrice dell’Ufficio Cultura Laura Nardi entra nello specifico della nuova pubblicazione, un libricino da leggere e colorare intitolato 'Storie di re, principi e principesse': ”Una pubblicazione che racconta una storia avventurosa, con un principe intrappolato e una principessa che si mette al lavoro per liberarlo dovendo affrontare un bosco fitto e una strega malvagia". L'ambientazione è Villa Medici del Vascello e anche i bambini possono riconoscerla nelle illustrazioni ideate per essere colorate.

“Ancora una volta devo ringraziare l’Ufficio Cultura che si dimostra un supporto importante anche in questo periodo - conclude il sindaco -. Sono diverse le iniziative in corso, dall'affiancamento alle insegnanti della scuola primaria di San Giovanni nella creazione di materiali digitali da utilizzare nelle loro videolezioni, all’organizzazione della consegna del giornale agli over 65 e tutte stanno andando molto bene. Il nostro Comune, accanto ai servizi di assistenza di base, vuole in questo modo contribuire a dare momenti sollievo e serenità alle fasce d’età più fragili, bambini e anziani, costrette a stare a casa ormai da diverso tempo, e che invitiamo a continuare a farlo finché l’emergenza sarà conclusa”.

