Coronavirus, a Viadana superati i 150 casi

VIADANA (3 aprile 2020) - Dopo alcuni giorni di crescita contenuta, nella giornata di oggi i casi di Coronavirus nel territorio viadanese sono aumentati in maniera notevole. In totale, secondo i dati forniti dalla Prefettura, sono saliti a 371, mentre in tutta la provincia di Mantova sono 1938.

VIADANA 152 CASI

CANNETO SULL'OGLIO 58

DOSOLO 31

MARCARIA, RIVAROLO MANTOVANO 28

BOZZOLO 26

SABBIONETA 23

POMPONESCO 8

GAZZUOLO 7

SAN MARTINO DALL'ARGINE 6

COMMESSAGGIO 4