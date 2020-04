Coronavirus, 2 mila euro a Padana Soccorso e Uniti per la provincia di Cremona

SAN GIOVANNI IN CROCE (3 aprile 2020) - Anche il Gruppo Sostenitori Centro Tumori di San Giovanni in Croce si è unito alle tante manifestazioni di solidarietà concreta nei confronti di chi sta lottando contro le conseguenze del Coronavirus.

“Abbiamo effettuato una donazione di 1000 euro alla pubblica assistenza Padana Soccorso di San Giovanni in Croce”, ci spiega la presidente dell’associazione, Daniela Urtini. “Altri 1000 euro li abbiamo devoluti alla Associazione Uniti per la provincia di Cremona”, messa in moto da Fondazione Arvedi-Buschini, Libera associazione agricoltori, Coldiretti, Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Autonoma artigiani Crema, Libera artigiani Crema, Cna, Confcommercio e Confcooperative.

