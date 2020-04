Coronavirus, la Tazio Magni Gussola a fianco dell'Oglio Po

GUSSOLA (3 aprile 2020) - La società di basket Tazio Magni a fianco dell’ospedale Oglio Po. “In questo terribile momento, dove la pandemia di Covid-19 sta dolorosamente colpendo tante famiglie, purtroppo anche a noi vicine, la Tazio Magni ha proposto ai genitori dei propri atleti minibasket ed Under 16, di devolvere il rimborso della quota d’iscrizione annuale, per le mensilità che non potremo terminare, per l’acquisto di beni attualmente indispensabili alle strutture sanitarie del territorio”, scrive la società gussolese. “Con immensa disponibilità, tutte le famiglie dei nostri ragazzi hanno risposto positivamente a questa iniziativa, raggiungendo una cospicua cifra che, integrata anche da parte della società, è stata poi donata all’Associazione Amici dell'Ospedale Oglio Po. Ci rendiamo conto di quanto questa sia solo una goccia nel mare, ma nel nostro piccolo, grazie soprattutto ai nostri atleti ed ai loro genitori, cerchiamo di essere il più vicino possibile a chi sta dando tutto sé stesso per aiutarci ad uscire da questo momento difficile”.

