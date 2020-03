Coronavirus, appello contro estetiste e parrucchieri abusivi, il sindaco: "Condivido in toto"

CASALMAGGIORE (31 marzo 2020) - 'No' a estetiste e parrucchieri abusivi. A lanciare l’appello, subito accolto dal sindaco Filippo Bongiovanni, è stata una professionista di Casalmaggiore, che ha lamentato comportamenti scorretti in questa fase di emergenza da Coronavirus.

La richiesta di aiuto al sindaco inizia così: “Faccio appello al suo ruolo e al suo desiderio di rendere questo comune un esempio per tanti altri. Sono dell’avviso che uno degli errori che ha messo in difficoltà tutta la nazione, oltre a tanti comuni, è minimizzare certi problemi. Uno evidenzia un problema… e subito qualcun altro lo sminuisce, affermando cose tipo “ma il vero problema è un altro”. Premesso questo, consapevole del numero di impegni che si ritroverà ad affrontare in un periodo di emergenza come questo, le chiedo, con tutte le mie forze, di intervenire contro le estetiste e i parrucchieri abusivi che stanno girando per le case, o che ricevono persone presso il proprio domicilio”. E questo, precisa la professionista, “perché violano le regole due volte. Due volte. Una volta incassando denaro impropriamente. Una volta rischiando di diffondere il Coronavirus. Gli artigiani sono cuore vivo e pulsante di questa comunità. Oggi sono chiusi e frustrati perché non possono lavorare, né essere vicini alla propria clientela. Lasciare soli questi artigiani, e per di più permettere a chi non rispetta le regole di farsi beffe di chi paga le tasse, dà lavoro e rispetta il prossimo, è un crimine di cui, certo, lei si rifiuterà di diventare complice. Per questo le chiedo di denunciare questo fenomeno. Perché la sua voce è importante e potrà essere più ascoltata della mia”. Così si conclude l’appello: “Sindaco, dimostri quanto rispetto ha per le regole e per chi le deve rispettare”.

La risposta di Bongiovanni: “Ho ricevuto questo appello da alcuni parrucchieri ed estetisti di Casalmaggiore, che condivido in toto. Sono un sindaco che della lotta all'abusivismo e alla contraffazione ha fatto una ragione di vita. E darò adeguate disposizioni alla polizia locale affinché cerchi di stroncare il fenomeno, non così facile da intercettare. Tuttavia chiedo ai firmatari ed estensori del documento di fare un passo in più nell'aiutarci a debellarlo…”.

