Coronavirus, anche i soccorritori della Padana Soccorso hanno osservato un minuto di silenzio

CASALMAGGIORE (31 marzo 2020) - A mezzogiorno di oggi anche i soccorritori dell'ambulanza 081 della postazione di Casalmaggiore della Padana Soccorso, in servizio presso l'ospedale Carlo Poma di Mantova, hanno osservato un minuto di silenzio. "Con la fettuccia bianca al braccio. Bianca in rispetto di chi è ancora malato, di chi andiamo a soccorrere. Bianca anche per far capire che siamo ancora in servizio e stiamo continuando ad andare avanti per evitare altri lutti", dicono i soccorritori della pubblica assistenza.

