Coronavirus, lutto nella comunità ghanese di Casalmaggiore

CASALMAGGIORE (30 marzo 2020) - Primo lutto per la comunità ghanese di Casalmaggiore in seguito al Coronavirus. E’ infatti scomparso all’età di 49 anni Emmanuel Accquah Harrison, dipendente dell’Emiliana Parati. In passato aveva giocato a calcio nel Maffei di Casalmaggiore e attualmente militava nel Commessaggio. La moglie gestiva alcuni anni fa il market africano in via Nino Bixio 69, al piano terra del condominio. La scomparsa di Emmanuel, sempre sorridente, ha suscitato un profondo cordoglio e numerose testimonianze di affetto nei confronti della sua famiglia.

