Coronavirus, cittadini multati per il lavaggio strade

VIADANA (30 marzo 2020) - Il consigliere comunale di Viadana, Dario Anzola (lista civica Grande Fiume) lamenta le multe comminate a quei cittadini che hanno lasciato parcheggiata l'auto davanti a casa nel giorno in cui si doveva effettuare la pulizia delle strade. "Si chiede alla gente di non uscire di casa - spiega Anzola - e poi la si sanziona perché non esce a spostare l'automobile. In tal modo si penalizza chi cerca di evitare qualsiasi possibilità di contagio, anche quella causata da eventuali incontri con altre persone nello spostare la macchina".

