Coronavirus, 34 i nuovi casi positivi nel Viadanese

VIADANA (28 marzo 2020) - Sono stati ben 34 i nuovi casi di cittadini del territorio viadanese con positività al Coronavirus nella giornata di oggi. In totale nel territorio si contano colpite 297 persone, mentre in provincia di Mantova 1516. Viadana non è più il centro più colpito, superato dal capoluogo (135 casi).

I dati della Prefettura comprendono anche le persone già guarite e quelle decedute.

VIADANA 126

CANNETO SULL'OGLIO 49

DOSOLO 30

RIVAROLO MANTOVANO 21

SABBIONETA 20

MARCARIA 18

BOZZOLO 16

GAZZUOLO 7

POMPONESCO 4

COMMESSAGGIO, SAN MARTINO DALL'ARGINE 3

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO