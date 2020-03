Maltrattamenti e violenza sessuale, i Cc arrestano marito violento

ASOLA (26 marzo 2020) - Martedì 10 marzo una donna si è presentata negli uffici della Stazione Carabinieri di Asola per presentare una denuncia nei confronti del marito convivente. La donna ha raccontato ai Carabinieri di essere vittima, da circa due anni, di azioni violente e perduranti nei suoi confronti consistenti in minacce, aggressioni e costrizioni a rapporti sessuali da parte del marito convivente. I Carabinieri, a seguito di delicata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà il marito, un tunisino 56enne residente ad Asola, per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, commessi nei confronti della moglie. Ma vista la situazione di convivenza ormai divenuta insostenibile, i Carabinieri hanno richiesto ed ottenuto all’Autorità Giudiziaria competente l’emissione dell’ordinanza per la custodia cautelare in carcere. Il 56enne - arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale - è stato tradotto in carcere.

