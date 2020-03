Coronavirus, i dati aggiornati del contagio nel Viadanese

VIADANA (23 marzo 2020) - Dopo i 9 casi di contagio trasmessi dalle autorità competenti nella giornata di domenica, anche oggi - lunedì 23 - è stato un giorno relativamente buono per i dati del contagio da Coronavirus nel territorio viadanese. Le persone risultate positive sono state infatti 7. In totale nel territorio i casi sono diventati 212 (numero che comprende anche decessi e guariti) e in provincia di Mantova 999.

VIADANA 96 CASI

CANNETO SULL'OGLIO 26

DOSOLO 22

RIVAROLO MANTOVANO, SABBIONETA 15

MARCARIA 14

BOZZOLO 12

POMPONESCO, GAZZUOLO 4

COMMESSAGGIO, SAN MARTINO DALL'ARGINE 2