Esce dal supermercato e le rubano la spesa

CASALMAGGIORE - Va a fare la spesa in un supermercato e mentre riporta al suo posto il carrello, dopo aver scaricato in auto i generi alimentari appena acquistati, un malvivente le sottrae due buste. E’ questo l’episodio di cui è rimasta vittima, suo malgrado, nella tarda mattinata di oggi, una cittadina. “Sono appena tornata da Eurospin che ho fatto la bellezza di 157 euro di spesa cosi non vado per una settimana - ha scritto sulla pagina Facebook ‘Sei di Casalmaggiore se…’ - e mi sono accorta che mi hanno rubato due buste grosse pieno di roba. Il tempo che ho messo il carrello nel suo posto...non ho parole”. Il ladro ha visto che la cittadina non aveva chiuso con la chiave la macchina ed è entrato in azione. Purtroppo sulla zona non ci sono telecamere. Sembra che un episodio analogo sia avvenuto qualche tempo fa nello stesso parcheggio.

