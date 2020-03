Via al centro ricreativo

VOLTIDO (23 marzo 2020) - Il Comune di Voltido riceverà dal Gal Oglio Po un contributo di 45.857,34 euro per attrezzare il Centro Ricreativo Voltidese. Il direttore del Gruppo di azione locale, Giuseppina Botti, ha infatti comunicato al sindaco Giorgio Borghetti l’esito positivo dell’istruttoria tecnico-amministrativa riferita alla domanda presentata dall’amministrazione comunale. Soddisfatto Borghetti: «Avevamo presentato una richiesta di contributo in relazione all’operazione denominata ‘Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale’, per affrontare il problema della progressiva perdita di identità della nostra piccola comunità locale. In tal senso, il Centro Ricreativo non assolve solo lo scopo materiale di garantire un generico luogo di aggregazione, altrimenti reperibile in altri paesi, piuttosto vuole essere un laboratorio che possa in qualche modo conciliare le esigenze della modernità con il mantenimento e la perpetrazione della tradizione locale».

Nel Centro potranno ritrovarsi giovani, adulti e anziani, e questo potrà favorire il contatto e la transizione generazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO