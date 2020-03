Coronavirus, rimane impantanato con l'auto: denunciato da Cc per inosservanza delle misure restrittive

VIADANA (20 marzo 2020) - Continuano i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Viadana relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio da Coronavirus. Nella giornata di ieri sono stati numerosi i posti di controllo dei militari, in tutte le zone della giurisdizione, soprattutto sulle principali arterie stradali. Ed aumenta anche il numero dei denunciati per l’inosservanza di questi provvedimenti: un'altra persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria di Mantova per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art.650 del codice penale).

L’uomo, infatti, classe 1968, è stato controllato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viadana in via Al Ponte a ridosso dell’argine del fiume Po, dov'era rimasto impantanato con la propria auto al punto da dover chiamare il carroattrezzi per muovere la macchina. Ai militari intervenuti l’uomo non ha saputo fornire valide giustificazioni riguardo al suo spostamento, ed è stato cosi denunciato a piede libero.

