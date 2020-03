Coronavirus: un tricolore per trasmettere unità, forza e coraggio

CASALMAGGIORE (19 marzo 2020) - Tricolore proiettato da questa sera grazie a Emanuele Piseri, titolare del service ZeroDb, sul municipio di Casalmaggiore e su Villa Medici del Vascello a San Giovanni. “L'idea - spiega Piseri - è nata pensando ai commercianti e alla Pro loco di Casalmaggiore, ma mi è parso opportuno estendere l'invito alle amministrazioni di Sabbioneta, San Giovanni e Gussola, che sono i tre Comuni e le tre comunità che più mi sono vicine, per amicizie e rapporti lavorativi, ma non solo. Uno scopo che sono tanti scopi. Per sostenere e diffondere l'appello #distantimavicini in modo tangibile. Il senso del tricolore sui monumenti delle 4 cittadine è trasmettere un senso di unità, coesione, forza e coraggio. Un modo per far riflettere sul fatto che chiunque nel suo piccolo può fare qualcosa in questa situazione. Anche restando a casa, dove ritornerò appena finito questo piccolo grazie. All'Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore in primis, nell'occhio del ciclone da tempo. A tutti coloro che tornano dal lavoro,alla protezione civile e a tutte le realtà che ci stanno mettendo l'anima per cercare di mantenere "normale" questa situazione che normale non è. A chiunque avesse voglia di supportare l'iniziativa chiedo di diffondere le immagini sui social network per incentivare i privati a fare delle donazioni all’Ospedale Oglio Po, in prima linea da quando è iniziata l’emergenza sanitaria COVID-19. Un modo per dire grazie a chi, ogni giorno, da settimane, si sta prendendo cura degli altri con dedizione e professionalità. #restiamoacasa”, conclude Piseri.

