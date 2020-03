Coronavirus, l'imprenditore Pagliari scrive a Conte

PIADENA DRIZZONA (19 marzo 2020) - “Troppe disparità di trattamento tra categorie commerciali che vendono gli stessi prodotti”. E’ questa la considerazione che Luigi Pagliari, noto come consigliere comunale e di professione imprenditore, titolare della omonima ditta fondata a Piadena nel 1826 e specializzata nella vendita di materiali enologici, fa rivolgendosi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sollevando un problema che può interessare molti operatori: la concorrenza che il web sta facendo alle piccole imprese tradizionali.

“Egregio Presidente - scrive Pagliari - tra i tanti Decreti fatti in questi ultimi giorni ho notato che esiste una disparità di trattamento tra alcune categorie commerciali che vendono gli stessi prodotti. Sono un piccolo imprenditore e conosco clienti che sono stati costretti a chiudere i loro negozi e ditte che stanno vendendo gli stessi prodotti sulle varie piattaforme web con crescita dei loro fatturati in modo esponenziale. Ritengo che questa discriminazione non sia corretta perché anche la vendita online comporta dei rischi notevoli per la diffusione del contagio del coronavirus e in questo momento si debba vendere online solo e esclusivamente generi di prima necessità e non qualsiasi prodotto per non creare disparità commerciale. Mi auguro che questa disuguaglianza venga risolta in breve tempo e che i miei amici di Facebook mi aiutino a farle arrivare questo messaggio”, conclude Pagliari.

