Lutto nel mondo della lirica, addio alla soprano Mina Blum

CASALMAGGIORE-RIVAROLO DEL RE (14 marzo 2020) - Lutto nel mondo della lirica. La soprano Mina Blum, per tanti anni residente a Casalmaggiore e poi a Rivarolo del Re, è mancata venerdì alle 8 (non per il Coronavirus). “Vi ringrazia tutti per come siete sempre stati con lei affettuosi e amichevoli. Che Dio ci protegga”, si legge in un messaggio pubblicato sul suo profilo.

Minela (questo il suo vero nome) Blum era nata in Romania. Aveva debuttato a nove anni al Teatro dell’Opera di Bucarest come ballerina nella ‘Dama di Picche’ di Ciakovski. Molto giovane si era trasferita con la famiglia in Israele e ventenne era poi approdata in Italia dove aveva perfezionato la propria preparazione vocale. Professionista versatile, Mina Blum aveva ottenuto consensi in campo sia operettistico (vedi ne ‘La vedova allegra’) che operistico collaborando con i maggiori artisti internazionali, come Luciano Pavarotti e Placido Domingo. Alla fine degli anni Novanta trionfò al Carlo Felice di Genova con ‘Il Pipistrello’ di Strauss Junior.

Una delle sue ultime apparizioni pubbliche fu nel 2016, quando, in occasione de ‘La Notte di Oscar’, spettacolo andato in scena al teatro Comunale di Casalmaggiore a cura della Compagnia ‘Genitori Instabili’, consegnò un riconoscimento sul palcoscenico. Nel 2007 intonò le note dell’'Ave Maria’ di Franz Schubert, accompagnata all’organo dal maestro Palmiro Froldi, in occasione di una cerimonia funebre.

Lascia il marito Arnaldo Brioni, a lungo tecnico del Comune di Martignana di Po, e il figlio Edoardo Cortellazzi, residente in Svizzera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO